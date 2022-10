Luisa Fernanda W revela detalles del parto y cómo han sido las primeras horas junto a Domenic

La empresaria de maquillaje Luisa Fernanda W se convirtió en mamá por segunda vez en la madruga de este jueves 27 de octubre con la llegada de Domenic.

Pasadas algunas horas después de dar a luz, la empresaria de maquillaje apareció en sus redes sociales para contarle a sus millones de seguidores los detalles del parto y cómo se siente luego de dar a luz a su segundo hijo.

En un video en el que se le ve un poco cansada pero con una sonrisa enorme, la empresaria contó que estaba en su casa cuando sintió que rompió fuente, por lo que por recomendación de su médico se fue a la clínica y allí tuvo a su pequeño por cesárea.

"Domenic ya nació, yo estaba tranquila en la casa, de repente sentí que me bajó una agüita y le pregunté al doc y me dijo vete para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesárea. Yo les dije que les iba a contar cuándo naciera...Ya, gracias a Dios todo salió muy bien", dijo la novia de Pipe Bueno.

Luego Luisa Fernanda W grabó otro video y aseguró que se siente feliz.

"Estoy tan feliz de verdad. Un recién nacido es lo más hermoso... Uno cree que un recién nacido es el verdadero caos pero no, no dan tanto que hacer como cuando un niño ya va creciendo o por lo menos desde mi experiencia", dijo la joven.

"Un recién nacido solamente duerme, hace chichi, popó, come, gases... son demasiado preciosos...", aseguró Luisa Fernanda.

Así mismo, Luisa contó cómo es su vida con su hijo mayor: "Por ejemplo Máximo yo quedo como un chupo porque es energía infinita y eso es estar uno como 24/7 ahí, obviamente con un recién nacido también pero es como un poco más tranquilo...".

