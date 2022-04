Luisa Fernanda W se dejó ver la panza en llamativo vestido de baño

Luego de que hace unos días se hiciera tendencia por un rumor que corrió en diferentes medios de comunicación, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, deja aún más en duda, la posibilidad de que este en estado de embarazo; pues la actual pareja del cantante de música popular Pipe Bueno dejó al descubierto su abdomen super tonificado.

Usando un diminuto vestido de baño color fucsia, la influenciadora publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que de una manera muy dinámica le muestra a sus casi 17 millones de seguidores, cómo se alista para disfrutar de un día soleado de playa en Cartagena.

En el clip, 'La W' va mostrando cada una de las prendas que va a usar, entre las que se encuentran un vestido largo fucsia, unos zapatos de plataforma color palo de rosa, unos aretes grandes con piedras, y un bolso que le complementa muy bien su atuendo.

Sin embargo, es preciso decir fueron muy pocos los internautas los que se fijaron en la ropa, pues toda la atención se la llevó 'el cuerpón' de la influencer, la cual en dicha publicación no parece estar esperando un bebe. No obstante, la idea no es descartada aún del todo por parte de sus seguidores, quienes no desaprovecharon la ocasión para emitir sus opiniones al respecto.

"Lu yo no se si estas embarazada jajaja pero si lo estas ya quisiera uno verse así en el primer trimestre", le escribió Mari Alejandra Manotas, quien por cierto hace poco anunció su separación del comediante Alejandro Riaño.