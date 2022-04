Comunidad enfurecida le quitó los dedos, la moto y las ganas de robar a un ladrón

Cansados de la delincuencia, un grupo de habitantes de una ciudad Argentina decidieron hacer justicia por sus propias manos y sin compasión alguna, le dieron una gran lección a un hombre que pretendía robar una moto.

El hecho se dio en una barrio de la provincia de Tucumán, donde alrededor de 100 personas cogieron a pata y puño al hombre que pretendía afectar a una persona, hurtándole su vehículo de transporte. Al presenciar la escena algunos ciudadanos que se encontraban en el lugar l decidieron llamar a las autoridades con el fin de que arrestaran al delincuente.

No obstante, cuando llegó la policía se encontraron con una situación que los dejó bastante impresionados, pues el ladrón no solamente estaba muy golpeado, sino que ahora ya no tenía dos dedos de su mano derecha ya que como resultado de la ira de la gente se los habían amputado.

Por lo tanto las autoridades tuvieron que intervenir y trasladar al ladrón cuanto antes a un centro médico para ver si existía la posibilidad de remediar el daño que había sufrido en su mano.

El caso se volvió viral luego de que se conociera que el delincuente se encuentra en recuperación, y que quienes lo agredieron tendrán que enfrentarse a la justicia, por los cargos de lesiones personales. Como era de esperarse. lo anterior ha causado muchísima indignación entre los ciudadanos, puesto que no se les hace justo que después de haber evitado que el hombre perjudicara a alguien, ahora sean ellos los que le pasen a deber.

