Luto en la música: terrible desenlace de famosa cantante que luchaba contra enfermedad mental

El mundo de la música está de luto luego de conocerse la muerte de la famosa cantante Naomi Judd, a sus 76 años, después de una larga batalla contra una enfermedad mental que se sumó a una fuerte depresión .

La cantante y actriz estadounidense Naomi Judd fue conocida como una leyenda del country que en 2016 decidió hablar abiertamente sobre sus problemas mentales, los cuales desencadenaron en su suicidio este sábado 30 de abril, según informó la familia de la artista.

La muerte de la artista fue anunciada a través de una conmovedora comunicación escrita por parte de sus hijas Ashley Judd y Wynonna Judd quienes expresaron que viven una tragedia.

"Hoy las hermanas hemos vivido una tragedia. Hemos perdido a nuestra hermosa madre por la enfermedad mental.

Estamos destrozadas. Estamos navegando por un profundo dolor y sabemos que, al igual que nosotras la amábamos, ella era amada por su público", dice un aparte del comunicado.

Larry Strickland, esposo de la cantante también publicó un escrito en el que expresa que la familia de Naomi Judd quiere privacidad “durante este momento tan desgarrador”.

Además, aunque confirmaron que se trató de un suicidio, dijeron que no habrá más pronunciamientos con detalles de los hechos.

La actriz y cantante, que duró varios años enfrentando esta silenciosa enfermedad, se atrevió en 2016 a hacer público su caso y contar al mundo que padecía depresión extrema.

Sus problemas de salud mental los dio a conocer a través de una entrevista en "Good Morning America" donde reveló que se había visto obligada a recluirse debido a la "depresión extrema" y "severa".

Además, en la entrevista aseguró que su estado empeoró luego de retirarse de las giras musicales como la recordada The Judds en 2011.

"[Los fans] me ven con pedrería, con purpurina en el pelo, eso es realmente lo que soy. Pero luego llegaba a casa y no salía de ella durante tres semanas, y no me quitaba la pijama, y no practicaba la higiene normal. Estaba muy mal", conesó la cantante en diálogo con a Robin Roberts.

En su libro llamado "River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope", Naomi Judd también reconoció que había intentado en otras oportunidades quitarse la vida, como una vez en la pensó seriamente en lanzarse de un puente cerca de su granja.

Cabe recordar que Naomi Judd logró la fama y junto a su hija, Wynonna, llegó al número uno de las listas de éxitos en su país más de una decena de veces con temas como “Love Can Build a Bridge”, “Why Not Me”, “Mama He’s Crazy” o “Grandpa”.