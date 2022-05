Bill Gates hace seria advertencia sobre variantes de Covid: será mucho más letal y viene lo peor

La pandemia de Covid-19 comenzó hace más de dos años y desde su aparición muchos especialistas siguen anunciando nuevas mutaciones del virus que se ha cobrado la vida de más de seis millones de personas en todo el mundo.

Así mismo, el multimillonario y filántropo Bill Gates , advirtió hace poco que podría llegar a aparecer una nueva variante mucho más peligrosa a las conocidas en la actualidad; "Ni siquiera hemos visto lo peor del virus".

El cofundador de Microsoft hizo el anuncio durante el lanzamiento de su libro ‘How to Prevent the Next Pandemic’, que en español sería: "Cómo prevenir la próxima pandemia”.

Recordemos que Bill Gates se ha encargado en los últimos años en advertir a la humanidad sobre catástrofes que en algún momento pondrían en 'jaque' al mundo.

En el pasado, él anunció que iba a llegar una pandemia con una enfermedad que no era conocida y algunos meses más tarde apareció el Covid-19.

Durante una entrevista con el Financial Times, Bill Gates dijo: "En los sistemas de salud la cantidad de dinero invertido es muy pequeña en comparación con el rendimiento. La financiación actual de la Organización Mundial de la Salud no toma en serio la pandemia... La OMS tiene menos de 10 personas a tiempo completo trabajando en la preparación para los brotes (...) incluso esas personas estaban distraídas con muchas otras actividades".

Así mismo, pidió que se cree un grupo que supervise día y noche las emergencias sanitarias en todo el mundo: "Se debe crear un equipo de expertos internacionales que abarque desde epidemiólogos hasta modeladores informáticos para identificar rápidamente las amenazas para la salud mundial y mejorar la coordinación entre países".