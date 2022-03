Manuela Gómez recibe serias amenazas de muerte y dice saber quién está detrás de todo

Una de las creadoras de contenidos más polémicas que hay en el país es Manuela Gómez y desde que participó en el reality 'Protagonistas de nuestra tele', ganó mucho reconocimiento a nivel nacional.

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , Manuela denunció antes sus más de 2 millones de seguidores, que recibió amenazas de muerte para ella y sus perritos. En un video se escucha decir a la influencer: "Quería contarles que me pegaron esta nota amenazándome, me la pegaron en la puerta de mi finca, me amenazaron de muerte y amenazaron que algo les iba a pasar a mis perritos, si algo me llega a pasar, ya varias personas saben quienes la sospechosa y el sospechoso de lo que me pueda pasar a mí...".

Publicidad

"Realmente no entiendo cuál es la necesidad de hacer esto, una mujer toxica, si es capaz de hacer cualquier cosa, entonces lo muestro en las redes por si alguna cosa me llega a pasar", finalizó diciendo Manuela Gómez.

Publicidad

El video fue rescatado por la cuenta de Rastreandofamosos y ya se viralizó.

Muchos fueron los internautas que dejaron su opinión al respecto: "Debe colocar la denuncia por amenazas, la fiscalía está para investigar¡¡asi que rápido..", "Está apagada, anda buscando polémica, Dios q la vuelvan a mirar y ganar seguidores q triste hasta se matan para decir q fue otra persona 😢😢😢😢", "Yo creo que es mentira, solo lo hace para darle mala fama al tipo porque está dolida de todo lo que se enteró de lo que él hizo estando aun con ella", y muchos más.