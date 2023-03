Mara Cifuentes se saca foto sin brasier y en tanga, pero internautas hacen zoom en otro lado

Mara Cifuentes es una de las modelos transgénero más reconocidas que hay en el país y quien se muestra tal cual es por medio de las redes sociales sin importarle el qué dirán.

Por ese motivo, hace poco decidió publicar en su cuenta personal de Instagram dos fotos que fueron la sensación de la plataforma, pues la joven se quitó el brasier y posó con un sensual cachetero.

Y es que la joven modelo de 27 años dejó ver cada una de sus curvas y en la parte de sus pechos se los tapó con uno de sus brazos. Sin embargo, esta parte de su cuerpo no fue el que llamó la atención de los millones de internautas, pues Mara Cifuentes se puso un cachetero amarillo bastante ajustado, motivo por el que muchos comenzaron a hablar de su zona íntima haciendo referencia a que se le veía un 'bulto'.

Hasta el momento su publicación cuenta con miles de me gusta y comentarios de todo tipo: "La gente si crítica, es una modelo trans, no se ha operado, si no le gusta su contenido, no la siga...", "Y porque no se viste? 🤦🤦 Se vería mucho más sensual", "Por favor, que comentarios tan absurdos, tan venenosos, uds no saben que es modelo trans, que quiere decir TRANS, busquen y aprendan a ver si dejan de hacer tanto comentario".

Publicidad

Por otro lado, recordemos que hace algún tiempo Mara modeló en una famosa pasarela y el traje que usó fue tema de conversación en diferentes plataformas digitales, pues hubo personas que la halagaron por el tremendo cuerpo, mientras que otros hicieron referencia a que su miembro masculino se le marcaba bastante.

Junto a su posteo ella escribió: "Una noche mágica. Gracias por abrir puertas, por romper estereotipos, por dar un paso al futuro".

Publicidad

Te puede interesar: Maxwell revela cómo superó el cáncer