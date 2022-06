La cantante Marbelle y la actriz Margarita Rosa de Francisco se enfrentaron por medio de las redes sociales con algunos mensajes que hacían referencia al triunfo de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia.

Fue por medio de Twitter quien de Francisco comenzó defendiendo a Marbelle de los constantes ataques de los que ha sido víctima por medio de las redes sociales. En un trino, la actriz demostró su admiración por la voz que tenía y además dijo que esperaba que le fuera bien en Colombia.

Sin embargo, Marbelle no tomó bien las palabras de la mujer y aseguró que se irá del país, ya que está más que convencida que de Gustavo Petro y todos sus seguidores van a destruir el país.

Luego de esa respuesta, Margarita Rosa de Francisco redobló sus palabras y hasta involucró a Gustavo Petro diciendo: "Sé que @Marbelle30 no aceptaría, pero yo de @petrogustavo la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo.".

En ese punto, Marbelle prefirió no hablar más y quedarse en silencio por medio de su cuenta de Twitter, en la que varias oportunidades ha tenido fuertes cruces de palabras con políticos y personas del común.

Como era de esperarse, miles de personas han opinado al respecto: "No. Dejémonos de vainas. Hay muchos artistas que apoyaron a Petro y merecen ese honor. ¿Por qué premiar a esa badulaque?", "Por qué en lugar de proponer eso, qué es obvio no va a suceder, no le pide a sus tan admirados amigos que no insulten más a Marbelle, ni a ella ni a nadie más. Eso ayudaría un poco.", "Eso sería lindo y noble, pero la mayoría de la gente no tiene ese nivel de nobleza y perdón. Sería exponerla a un duro momento de rechazo.", y muchos más.

