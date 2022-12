Marcela Reyes dice que Dj Exotic aún la busca y que ya le ha puesto cachos a Valeria

La Dj Marcela Reyes quien se hizo famosa por el escándalo viral protagonizado por su esposo Dj Exotic quien la engañó con una de sus amigas, llamada Valeria, volvió a aparecer para hablar del tema.

Dj Exotic es el padre de su hijo y por esa razón Marcela debe estar en constante comunicación con él. Sin embargo, la Dj reveló que Exotic aún la busca, que le confesó que no podía ser fiel y que hasta le ha puesto cachos a Valeria.

Marcela Reyes publicó la conversación en Instagram y muchos le dejaron comentarios indignados con las palabras de Exotic.

"Usted se bajó del barco, consiga uno bien fiel. Yo no era fiel, pero de resto todo lo tenía y nunca lo seré porque esa es mi esencia. Y Valeria ya hemos tenido nuestros problemas, pero ella me aguanta porque me ama y la cago, pero me perdona porque ella me ama", escribió Exotic, según la conversación revelada por Marcela Reyes en Instagram.

Ahora Marcela Reyes está estrenando amor y está dedicada a su carrera.