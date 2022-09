"Me comienza a manosear": Yina Calderón asegura que espíritus se apoderan de ella mientras duerme

Yina Calderón es una de las jóvenes más activas en las redes sociales en las que le gusta compartir con sus fans algunas situaciones que vive a diario, por ese motivo hace poco publicó un video que dejó preocupado a más de uno, ya que ella asegura que está viviendo una situación algo paranormal mientras duerme.

En un principio en la filmación la joven aseguró que hace más o menos 1 mes siente que alguien se le sube mientras duerme algo que ella cataloga como un muerto.

Publicidad

“Me viene ocurriendo hace, más o menos, un mes, me ocurrió la semana antepasada. El año pasado ya me pasaba, se los había comentado a ustedes y de un momento a otro, paró. Pero, otra vez estoy en la misma, nenés… Se me está ‘subiendo el muerto’, así se llama la teoría, me da escalofrío y me dan ganas de llorar”, comenzó diciendo la empresaria de fajas.

Luego Yina preocupó aún más a los internautas al contar que ella siente que el ‘espíritu’ le trata de meter la parte íntima en la cola: “Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces. Se conoce como ‘parálisis del sueño’, pero en mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible, horrible! No sé qué hacer, no sé a qué se deberá, necesito que ustedes me ayuden. Me da miedo hasta acostarme a dormir, porque se me sube”.

Ante todas estas situaciones, Yina Calderón aseguró que ha estado buscando ayuda en internet encontrando algunas posibles respuestas: “Sé que mi novio está al lado y yo trato de hablar, y él no me escucha. Mi mamá y yo estuvimos buscando por internet, decía que supuestamente se despierta primero el cerebro y no el cuerpo. Pero no, nenés, no debe ser eso porque yo siento que es algo peludo, como que me manosea… Estoy muy preocupada, porque ayer no dormí; yo rezaba, me quedé dormida y volvía y se me subía, entonces ya estoy como azarada. Necesito que ustedes me ayuden, a ver qué puedo hacer, porque ya me preocupa”.

Para finalizar y ante los comentarios de los internautas que se puede deber al consumo de drogas, la empresaria de fajas dijo que no cree que sea eso, ya que a ella no ha probado las drogas y no le gusta el cigarrillo, asegurando que como todos los seres humanos ella también tiene errores.

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados