"Me dejaste una copia", Caya Varón y su emotivo mensaje a su exesposo Martín Elías

Hoy es un día lleno de nostalgia para todos aquellos que conocieron y lograron compartir un pedazo de su vida junto al cantante de música vallenata Martín Elías , quien infortunadamente partió de este mundo hace cinco años tras un fatídico accidente de transito.

En las primeras horas de la mañana, la viuda del artista, Dayana Jaimes se manifestó a través de su cuenta de Instagram, con un emotivo mensaje en el que no sólo le agradeció al artista por todo lo que le permitió a vivir a su lado, sino que le confesó que desde su partida ha tenido que enfrentarse a días muy difíciles.

Posteriormente fue Caya Varón, exesposa del cantante, la que con un video compuesto por fotos de Martín y su hijo recordó al 'tormento' del vallenato. La mujer con quien el artista estuvo casado 8 años, hasta el 2014, adjunto a la publicación de Instagram, un mensaje en el que habla de lo parecidos que eran él y su hijo Martin Elías Jr.

"5 años👨‍👦 te extraña mas que siempre. te honro enseñándole que no solo es dar el Paso si no dejar la huella, Dios en cada paso que @martineliasjr tu legado continúa con su humildad, sonrisa, chistes y el del millón de amigos y hasta más, me dejaste una copia". escribió la mujer quien ha recibido un sin numero de mensajes por parte de sus 632 mil seguidores.

"Sra. Caya desde Panamá , un gran abrazo , se ve que usted ha hecho un gran trabajo con Martinsito, y legado de su padre el nunca lo olvidará el se ve un niño muy noble y humilde, y es identico a su gran padre Martin Elías. Muchas bendiciones desde Panamá ".

