"Me olvidé de ser feliz": Kimberly Reyes reapareció en redes y no pasa por un buen momento

Kimberly Reyes reapareció en redes sociales y contó el motivo por el que había estado tanto tiempo inactiva.

Según expresó a través de historias de Instagram , luego de que varios internautas le preguntarán en un juego de preguntas y respuestas por qué estaba tan pérdida, haciendo referencia a su red social, la actriz reveló que no está pasando por un buen momento.

De hecho, la modelo confesó que ya no sabe cómo ser feliz. Esto luego de intentar ser aceptada y cumplir con las expectativas de todos.

“Si, lo sé, la verdad pensé que no lo notarían. Creo que colapsé, me cansé de tratar de cumplir con las expectativas de tantas personas y me olvidé de ser feliz”, expresó.

Asimismo, manifestó que se dejó llenar de inseguridades debido a los malos comentarios de personas que solo la critican, motivo por el cual decidió tomar un descanso y alejarse un poco de las redes.

"Dejé que me invadieron las inseguridades que con comentarios han ido sembrando en mí y que he llegado a validar el 100% de ellos", dijo.

Además, aprovechó para aclarar que no siempre se puede mostrar una cara llena de alegría, pues no siempre se puede estar bien.

“Creo que todo el mundo se acostumbra a ponerse solo la máscara de felicidad para venir aquí, pero entendí que todo es un proceso. Está bien detenernos a contemplar el camino de la felicidad”, agregó.

Kimberly también aprovechó para dedicarle unas hermosas y alentadoras palabras a todas aquellas personas que como ella no están pasando por el mejor momento.

“Tranquilo, todo pasa, todo se renueva, todo cambia y ahí estarás tú, para deleitarte con las vueltas que has dado para convertirte en mariposa”, puntualizó.