Nicolás Arrieta se burla de la Liendra al descubrir que investiga en Google si él va al gimnasio

El creador de contenido quindiano Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como 'La Liendra' sigue siendo foco de noticia y esta vez, no precisamente por su propia cuenta.

Resulta que el reconocido youtuber de 31 años, Nicolás Arrieta, con quien vale la pena señalar, La Liendra tiene una supuesta pelea casada, dio a conocer una información que uno de sus seguidores le compartió. Se trata del historial de búsquedas de Google de Mauricio, la cual habría quedado al descubierto en una de las trasmisiones de Twitch que realizó el influenciador.

En el pantallazo que llegó a las manos de Arrieta se podía observar que entre los temas recientes que La Liendra había 'googleado' estaba:

1.Traductor

2. Ferrari roma

3. Es legal comprar la tarjeta militar

4. Comprar la tarjeta militar

5. Haran o aran

6. Cuadrilátero

7. Crock of Gold: bebiendo con Shane MacGowan

8. Logan Paul

9. Nicolás Arrieta hace gym

Sin duda una de las búsquedas que más le causó gracia a Nicolás, quien es amado pero también odiado por su fino sarcasmo, fue la que hacía referencia a si él asistía al gimnasio. Por tal motivo, en el video que publicó en su cuenta de Instagram, no dudó en burlarse y posteriormente exclamar "por lo menos borre el historial".

A dicho post que ya cuenta con varias reproducciones y por supuesto una gran cantidad de 'likes', también le llovieron las reacciones.

"La liendra se metió con quien no debía 😂", "No hay manera de humillarse más, esa liendrita", "Jajaja se quemó solo", "Lo dejaste traumado my doc 😂", "Es que la liendra es muy torpe😂😂😂😂😂".

