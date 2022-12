"No hay con QUIÉN", le responde Martin Santos a TUTINA por pedirle nietos

Tutina de Santos le contó a Vanessa de la Torre, en entrevista en Mesa Blu, que les pide a sus hijos Antonia, Martín y Esteban que le den nietos pronto, pues aún tiene mucho amor para dar.

Sin embargo, su hijo mayor Martín Santos, le respondió de manera contundente con un trino que reza “No hay con quien”, Twitter se prendió en llamas.

Las respuestas al trino no se hicieron esperar con creativas formas de ofrecerse para la labor: “Esta sí es la paz de Santos”, “todo sea por el país”, “yo no quiero bebés, pero podemos hacer el intento, algo le decimos a mami”, “yo me sacrifico”, fueron algunos de los más divertidos.

Por su lado, la declaración de Tutina fue “Yo les digo a Maria Antonia, Martín y Esteban que le apuren, porque quiero muchos nietos y quiero poder repartir ese amor para todos”.

📻 "Yo les digo a @maantoniasantos, @MartinSantosR y @EstebanSantos10 que le apuren, porque quiero muchos nietos y quiero poder repartir ese amor para todos": @Tutina_deSantos #VanessaPregúnteleATutina pic.twitter.com/iPqgyHmN8e — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) April 2, 2019

