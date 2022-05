Paola Jara se los tomó todos en su matrimonio y terminó de rodillas cantando junto a Jorge Celedón

La boda de la talentosa cantante de música popular Paola Jara y Jessi Uribe se hizo tendencia el pasado fin de semana, luego de que ellos mismos compartieran en sus cuentas oficiales de Instagram algunas imágenes y videos del tan esperado día.

Con un vestido espectacular diseñado por Jorge Duque, la paisa apareció en la iglesia y sorprendió a todos los invitados, pues antes de ingresar interpretó la canción de Shakira 'Hay amores' la cual es famosa porque fue creada para la película de 'Gabo', 'Amor en los tiempos de cólera'.

La ceremonia estuvo llena de emotividad no sólo por parte de los novios, sino también de los invitados quienes a través de diferentes historias de Instagram, mostraron su alegría por la unión de los dos artistas, que si bien, han tenido que enfrentarse a tantos comentarios y señalamientos por la manera como se dio su relación. Sin embargo, todo parece indicar que ellos siempre supieron que lo que sentía el uno por el otro era muy fuerte y real, así que para celebrar el amor hicieron una gran fiesta que contó con invitados muy especiales; entre ellos el cantante vallenato Jorge Celedón quien cantó una de las canciones favoritas de Paola, la cual hace parte del repertorio del artista.

Se trata de 'El invierno pasado', canción que le removió todo a Paola, a tal punto que se pasó de tragos y terminó arrodillada, llorando a moco tendido al lado del artista, quien en medio de su presentación invitó al escenario a Felipe Peláez que aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a la pareja.

“¡Felicidades! Que tengan un bonito hogar. Compartimos muchas cosas y creo que tenemos un grupo de amigos donde la sinceridad siempre está ahí”, dijo Felipe.

Paola por su parte, se manifestó a través de sus redes sociales y habló del video que rondaba por ahí donde ella aparecía de rodillas, llorando.

“Si ven, no les miento. Me los tomé todos, y como cosa rara, me dio por chillar. Esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, escribió la antioqueña.