Paquita la del Barrio apoya a Shakira y manda pulla a Piqué: "Me trataste peor que a tus calzones"

La novela de Shakira y Gerard Piqué no para y cada vez más se unen más famosos para apoyar a la barranquillera luego de la tremenda tiradera de la artista a su expareja en la canción 'BZRP Music Session #53' en compañía del DJ argentino Bizarrap.

Ahora, la cantante mexicana Paquita la del Barrio se unió a la controversia y por medio de un video en sus redes sociales mostró su apoyo a Shakira y además se animó a mandar una dura pulla a Gerard Piqué.

En su filmación la artista dice: "Mi queridísima amiga y compañera Shakira, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga. Lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, no te preocupes".

Asimismo, Paquita se ofreció a ayudarle: "Yo estoy en México, si algo se te ofrece de mi con mucho gusto, ya sabes aquí estamos a la orden".

La mexicana luego habló sobre sus canciones: "Yo tengo para toda clase de problemas, me llueven los títulos, es muy bonito el trabajo de nosotras, no te me achicopales, échale ganas".

"Te voy a cantar un pedacito de una canción y espero que te sirva de algo, 'Te burlaste de mi, te carcajeaste. Me trataste peor que a tus calzones. Pero ya me cansé de aguantar. Y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso. Te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te dejo ese par de rodilleras. ¿Sabes para que?, para que inques a tu madre'", finalizó diciendo Paquita la del Barrio.

Como era de esperarse varios internautas aplaudieron las palabras de Paquita y otros la criticaron por hablar de un tema que no tiene nada que ver con ella.

