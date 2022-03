Paulina Rubio es demandada por asumir su maternidad con negligencia

El pasado 18 de febrero, el exesposo de la cantante mexicana Paulina Rubio , se dirigió a las autoridades para ponerle una demanda tras acusarla de madre negligente.

Nicolás Vallejo Nágera, más conocido como 'Colate' es el padre de 'Andrea Nicolás', el hijo mayor de la chica dorada, el cual ha sido uno de principales motivos por el que la pareja ha tenido varios roces, en los que hasta han tenido que incluir a la policía para mediar.

Publicidad

Esta vez el detonante fue una carta que recibió el padre de parte de la profesora del niño, quien les hizo un llamado de atención a sus acudientes con respecto a sus constantes ausencias en el aula.

Publicidad



“No es legal tener a los niños fuera de la escuela por largos periodos, los niños han faltado mucho a la escuela este año, y cada vez que regresen debemos pasar semanas poniéndolos al corriente, esto es extremadamente duro para Nico, no solo académicamente, sino socialmente, no se trata solo de una cuestión académica, sino también social, los niños vuelven sintiéndose perdidos y en cierto modo, triste”, anotó la maestra.

Publicidad



Por lo tanto, el padre del niño se vio en la obligación de no solo demandar a Pau, sino también exigirle a las autoridades la custodia total del menor; señalando que Rubio no solamente hacía que su hijo faltara a clase, sino que también lo dejó solo cuando estuvo enfermo de Covid-19, lo cual lo llevaba a concluir que era una madre negligente.

El escándalo se dio a conocer a través del reconocido programa de chismes mexicano 'Ventaneando'; sin embargo, Paulina Rubio aún no se ha manifestado al respecto.