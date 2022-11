Piqué es 'pillado' en plena rumba cantando a todo pulmón: "Tú me partiste el corazón"

Piqué y Shakira han sido tema de conversación en la opinión pública luego de que se diera a conocer su divorcio de 12 años, al parecer por una supuesta infidelidad por parte del jugador de fútbol con la joven llamada Clara Chía.

Desde ese mismo instante, ambos están bajo el lente de las personas con las que comparten determinados espacios, por ese emotivo, hace poco se viralizó por medio de la plataforma de videos de TikTok, una filmación en la que se ve al español disfrutar de tremenda rumba en un bar y cantando a todo pulmón una famosa canción de Maluma con Nego do Borel.

En el video se ve en un principio a dos mujeres que simulan grabarse cantando, pero en realidad están filmando a su espalda al jugador a quien se le ve compartir un rato con amigos. Pero lo que más llamó la atención fue que en un momento Gerard Piqué comenzó a cantar con todas sus fuerzas la parte de la canción 'Corazón' que dice: "Tú me partiste el corazón. Pero, mi amor, no hay problema, no no. Ahora puedo regalar. Un pedacito a cada nena, sólo un pedacito".

Gracias a este video, ya son varios los internautas que opinan que el español estaría cantando con tanta emoción la letra del tema debido a lo que está sucediendo en su vida con su expareja, la barranquillera Shakira.

Por otro lado, recordemos que la cantante y sus dos hijos, Milan y Sasha, dejarán de vivir en Barcelona y lo harán en Miami a partir de 2023, según el acuerdo alcanzado entre la artista y el futbolista español Gerard Piqué, padre de los niños.

Según pudo saber EFE de fuentes de su entorno, Shakira y su equipo legal están "satisfechos" de haber llegado a un acuerdo con Piqué en este tema de los niños y su residencia.

El acuerdo da prioridad al "bienestar de los hijos" y al hecho de que la ciudad de Miami también puede facilitar la carrera artística de la cantante, indicaron las mismas fuentes.

