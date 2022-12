¡Por fin! Leandra habló sobre su ROMANCE con Alejandro dentro de 'La Agencia'

Leandra García es quizás una de las exparticipantes más polémicas de todo el reality. Con una serie de malos entendidos y mensajes punzantes durante su paso por la competencia de modelos, la manizalita pasó a la memoria de los colombianos.

Sin embargo, nada fue tan controversial como su romance con Alejandro Neuman, otro de los participantes y también integrante del equipo fucsia.

De acuerdo con Leandra, "lo que se da en el momento, es lo que se da en el momento. (...) Ambos sabíamos que antes y después de estar ahí los dos teníamos una vida. (...) En este momento estoy enfocada en otras cosas y pienso que Alejandro también quiere dedicarse a cosas muy diferentes".



En la misma entrevista, Leandra nos contó cómo fue su paso por el Ejército y también por varios reinados de belleza que la catapultaron en su carrera de modelaje profesional. Y aunque no nos dio muchos más detalles sobre su relación con Alejandro, sí le dejó un sentido mensaje a quienes la juzgan en redes sociales:

"Los colombianos tienden a manejar mucho la doble moral. Si yo hago una cosa es pecado, pero la realidad de nuestro país es otra y eso no es pecado. No es pecado que el terrorista mate a 20 personas con una bomba, no es pecado que el esposo le pegue a su mujer (...) Pero que yo vaya y haga algo es el peor pecado. (...). Ser auténtico, franco y sincero es algo que no todas las personas tienen. Creo que hay que manejarlo bien, pero es lo más lindo que tenemos los seres humanos", aseguró García durante la misma entrevista.

Por su parte, Alejandro Neuman, el amor de Leandra durante la competencia, continúa en el reality e incluso se la ha visto besándose con otra de las participantes a raíz de una de las pruebas: