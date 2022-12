¿Qué pasó? A hijo de Martín Elías no lo INVITARON a fiesta de cumpleaños de su hermana

A través de su cuenta de Instagram, Martín Elías Jr., más conocido como Martincito, reveló que no fue invitado a la fiesta de cumpleaños de su hermanita Paula.



Pese a que el cumpleaños de la pequeña es este 21 de mayo, su madre, Dayana Jaimes, realizó la gran celebración el fin de semana.



Martincito contó a sus seguidores que no sabía nada de la fiesta a través de sus historias de Instagram con la opción ‘preguntas’ luego de que varios usuarios le preguntaran por qué no había asistido o hecho publicaciones sobre el evento.

franz franz

Publicidad





“No sabía de la fiesta”, “me enteré por fotos”, dijo Martincito quien también reveló que solo habla con su hermana Paula Elena cuando viaja al Valle del Cauca.



Te puede interesar: Me BESÉ con mi mejor amiga, pero no se me moja la canoa: Ana del Castillo



Por su parte, Dayana Jaimes, madre de Paula, publicó fotografías de la fiesta, que tuvo como temática La Sirenita, con un conmovedor mensaje de cumpleaños a su hija.

Publicidad