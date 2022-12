Reconocido cantante de reguetón es acusado por violencia doméstica

Se trata del cantante José Cosculluela Suarez, nombre de pila del artista del género urbano , el cual enfrenta múltiples cargos y denuncias por violencia doméstica, su exesposa Jennifer Fungenzi testificó ante el tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en un proceso que se adelanta en contra del reguetonero, la mujer aseguró que él la agredió durante su segundo embarazo, le fue infiel y le quemaba la ropa, entre otras acusaciones que dejan muy mal la imagen del artista.

Además de esto, Fungenzi indicó que estos hechos se remontan al principio de su matrimonio en el año 2015, ya que empezaron a tener fuertes discusiones que fueron subiendo de nivel hasta llegar al punto de la agresión física.

Publicidad

“Él me agarró por el cuello, me jaló por el pelo y me bajó la cabeza. Abrió la ducha de nuestro baño y tiró contra la pared y contra el piso”, detalló la mujer ante las autoridades, declaraciones que fueron replicadas por algunos medios locales.

La mujer sostuvo que la situación de maltrato perduró mientras estuvieron casados, no fue hasta este año que cesaron las agresiones, cuando la mujer decidió separarse del cantante e iniciar con los procesos legales en su contra.

'El príncipe' como es conocido en el mundo de la música, afronta 13 cargos por violencia intrafamiliar y fue detenido el pasado 14 de octubre por dichas denuncias, la detención se hizo horas después de que la policía atendiera una emergencia en la que dos lujosos autos de su exesposa fueran incinerados en extrañas circunstancias.

La jueza superior que está a cargo del caso y proceso en contra de Cosculluela acordó con la defensa que la vista preliminar continuara el 19 de diciembre y el 17 de febrero, el autor de canciones como "Manicomio" y "Te deseo el mal" también enfrenta dos cargos en contra de la Ley de Armas relacionados con una denuncia por hechos que tienen que ver igualmente con Fungenzi.

Publicidad

Mundial de Qatar 2022: ¿El más tecnológico?