Revelador video evidencia secuelas de accidente sufrido por Yeferson Cossio

El creador de contenidos Yeferson Cossio es uno de los influencers más famosos en Colombia y gracias a los contenidos que comparte en sus redes sociales haciéndole publicidad a muchas marcas, el influencer se puede dar los lujos que desee.

En estos días el joven se encuentra con su novia en los Alpes suizos y compartió con sus millones de seguidores algunas historias en Instagram en las que cuenta el dolor que siente en sus piernas debido al accidente que sufrió el año pasado en su casa de Medellín .

Publicidad

Recordemos que el influencer se cayó de un segundo piso mientras desayunaba con su novia en un balcón, a raíz de esta caída tuvo 16 fracturas en sus piernas que lo dejaron sin movilidad durante más de cinco meses.

En los videos que Yeferson Cossio compartió en Instagram escribió: "Las piernas llevan un par de días fallando por ratos, me siento tan inútil cuando estamos caminando y todos tienen que parar porque yo no puedo seguir caminando".

Publicidad

De fondo se puede ver a influencer dar unos pasos y algunas veces cojea debido al dolor que siente.

En otra historia escribió: "Yo hoy no sonreía era porque tenía muchísimo dolor, sino que no dije nada porque no me gusta quejarme por nada. Ellos pensaban que tenía mal genio, pero en serio estaba muy".

Publicidad

Recordemos que Yeferson Cossio durante esta semana se pronunció en sus redes debido a la tragedia que sucedió en Pereira y contó que junto con su equipo está trabajando muy fuerte para poder brindar algunas ayudas a todos los afectados.

Publicidad