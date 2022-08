Revelan detalles de los últimos momentos de vida de Lady Di

Frederic Mailliez está marcado en la historia como una de las últimas personas que vió a la Princesa Diana de Gales con vida aquel lamentable 31 de Agosto de 1997. En el momento en el que él llegó al lugar de los hechos, desconocía completamente quién era; para él era una ciudadana más a la que debía auxiliar, pues ella se encontraba doblada en el suelo luchando por respirar.

Mailliez, quien es médico de profesión, iba conduciendo en el tunel Alma en París cuando de repente vio un carro marca Mercedes que estaba practicamente partido en dos.

Publicidad

“Caminé hacia los escombros, abrí la puerta y miré dentro”, dijo.

Lo que encontró fueron cuatro personas de las cuales, dos parecían estar muertas pues no reaccionaban, ni respiraban. Según el relato del hombre, las dos del lado estaban vivas pero su estado parecía grave.

"El pasajero del asiento de adelante gritaba, estaba respirando. Podía esperar unos minutos. La pasajera femenina, una joven mujer, estaba sobre sus rodillas en el piso del Mercedes, tenía la cabeza baja. Le costaba trabajo respirar. Necesitaba asistencia rápido”.

Ante la impresionante escena, el hombre corrió a llamar a los servicios de emergencia y a tomar una bolsa para ayudar a Diana a respirar, pues estaba inconsciente.

Publicidad

El hombre se enteró que a quien había auxiliado era la princesa Diana, sólo hasta el momento en el que vio las noticias.

Publicidad

“Sé que es sorprendente, pero no reconocí a la princesa Diana”, dijo. “Estaba en el auto en el asiento de atrás dando asistencia. Me di cuenta de que ella era muy hermosa, pero mi atención estaba tan enfocada en lo que tenía que hacer para salvar su vida así que no tuve tiempo de pensar quién era esta mujer”.

No obstante, recordó que mientras trabajaba notó flashes de cámaras fotográficas, de paparazzi reunidos para documentar la escena.

“Fue un shock enorme saber que ella era la princesa Diana, y que había muerto”, dijo Mailliez. Después le surgieron dudas. “¿Hice todo lo posible para salvarla?, ¿hice bien mi trabajo?”, se preguntaba. “Revisé con mis profesores de medicina y revisé con investigadores de la policía”, dijo, y ellos estuvieron de acuerdo en que se hizo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades.

Los bomberos llegaron rápido y Diana fue trasladala a un hospital de París, donde falleció unas pocas horas después. Su pareja sentimental, Dodi Fayed, y el chofer también fallecieron.

Publicidad

“Me doy cuenta de que mi nombre siempre estará asociado a esta noche trágica”, dijo a The Associated Press Mailliez, quien iba a su casa tras una fiesta cuando se topó con el choque. “Me siento un poco responsable por sus últimos momentos”, puntualizó.

Te puede interesar: