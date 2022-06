Sara Uribe de nuevo vuelve a ser noticia, en esta oportunidad por una serie de fotos que compartió en su cuenta personal de Instagram en la que posó con poca ropa dejando poco a la imaginación.

La expareja del reconocido futbolista, Fredy Guarín , aprovechó los jueves de TBT para hacer el posteo y así regalarle un lindo recuerdo a sus millones de seguidores, sin embargo, algunos minutos después la publicación había desaparecido de su red social personal.

Publicidad

Los motivos no se saben, pero algunos internautas opinan que capaz fue Instagram quien censuró el contenido o simplemente Sara Uribe se habría arrepentido de su posteo y lo eliminó.

Como siempre sucede en internet, algunos usuarios de las redes capturaron el posteo de Sara y lo publicaron en otras cuentas de chismes. Junto a su publicación ella había escrito: "Ea maria bongao, un jueves de tbt. #cuandoerajovenybella".

Sara Uribe publicó este TBT y después lo borró



Se arrepintió o la censuraron? 🤔🤔 pic.twitter.com/tjLvzzzxJ1 — Chismes Frescos de famosos (@chisme_famosos7) June 23, 2022

Sara Uribe suele ser muy activa en sus redes sociales en las que habla todo tipo de temas sin temor a nada, como por ejemplo de sexo. Recordemos que hace poco, ella le contó a sus seguidores hace cuánto tiempo no hace el 'delicioso', respuesta que hizo que sus fans pensaran que de nuevo es señorita.

Publicidad

"Ay gordo, yo hace mucho no hago el delicioso de verdad, ¿sabe por qué?, porque cuando yo me acuesto con alguien es con muchísimo amor y porque me tiene que gustar demasiado, demasiado", fue la respuesta de Sara.

Algunos segundo más adelante, la joven influencer reveló lo que más le gusta de un hombre: "Primero y único que sea un buen ser humano, cuando usted es buen ser humano, usted es buen papá, usted es buen hijo, buen trabajador, buen empleador, buen hermano...".

Publicidad

Sara Uribe aprovechó para contar un poco más sobre sus gustos y si el físico le importa: "Pues yo no sé donde tengo el gusto yo, pero si hay negros que me encantan".