Shakira habla de Amir Nasr-Azadani y su sentencia de muerte por defender a las mujeres

Hace algunos días se dio a conocer la noticia de que un futbolista iraní llamado Amir Nasr-Azadani fue sentenciado a pena de muerte por defender en público las libertades y derechos de las mujeres en su país.

Este caso le ha dado la vuelta al mundo, tanto es así que varias personas se han pronunciado al respecto rechazando el castigo que podría llegar a recibir el joven deportista.

Publicidad

Uno de ellos fue un tiktoker argentino quien publicó en su cuenta su punto de vista criticando a la FIFA y a la AFA por su silencio sobre el tema.

El joven dijo en un video: "Está pasando algo terrible en el mundo del fútbol y nadie dice nada... Podrían frenarse en la cancha o directamente no jugar un partido por este pibe que están por matar, colgar, como si fuésemos animales".

Luego, mostró una foto de Amir Nasr-Azadani y dijo: "Este es Amir, tiene 26 años, es futbolista, o sea, es colega de todos los jugadores que van a jugar la final del Mundial. Lo van a ahorcar por haber protestado en Irán a favor de las mujeres, ¿la FIFA y la AFA de Argentina no pueden comentar nada al respecto?... Me da mucha pena que los humanos seamos así, solo nos unimos para festejar cosas un poco tontas, como un Mundial, pero no para pedir por cosas así".

El video del argentino llamó la atención de Shakira quien lo publicó en su cuenta personal de Twitter y allí respondió de manera contundente apoyando la opinión del joven.

Publicidad

Shakira dijo: "Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz".

Yo también pienso como tú. El mundial, la navidad no pueden ser más importantes que la vida humana, los derechos de las mujeres, y aquellas voces que a la fuerza otros quieren silenciar. Hablemos de lo realmente importante o lancemos un grito unidos, mientras tengamos voz. pic.twitter.com/bpkh1s04pc — Shakira (@shakira) December 17, 2022

Aprende a hacer adornos navideños en casa