¡Sin nadita de ropa! Greeicy Rendón disfruta de su barriguita a horas de dar a luz

Greeicy Rendón es una de las mujeres y cantantes más queridas que hay en el país y quien tiene millones de seguidores en todo el mundo que están muy pendientes de todo lo que la artista hace.

Desde que ella y su pareja, el también cantante Mike Bahía , anunciaron que se iban a convertir en padres, son muchos los internautas que se emocionaron con la noticia y han estado pendientes del avance del embarazo de la joven.

Greeicy Rendón en varias oportunidades ha dicho por medio de sus redes sociales que nunca se imaginó ser mamá y era algo que no tenían en los planes con Mike, sin embargo; desde que que enteraron que la artista estaba embarazada, sus vidas han cambiado por completo.

La interprete de 'Los besos' es muy activa en sus redes, ya que le encanta tener un contacto muy estrecho con sus fans, por ese motivo decidió regalarle a sus seguidores una foto en sus últimos días de embarazo, recordemos que ya tiene un poco más de 8 meses.

Allí, en unas fotos que son dignas de una postal, Greeicy posa totalmente desnuda, usando solamente algunas cadenas en sus caderas y algo muy parecido a lentejuelas en sus senos. Las imágenes la asemejan mucho a una diosa griega y mujer empoderada.

Junto a su posteo, la cantante escribió cómo se siente en este momento de su vida: "Nunca me había sentido tan poderosa 🦋… Tan fuerte, tan valiente. Tan segura, tan bella, tan activa… tan inspirada. No había puesto esto en mi lista de sueños y ha superado completamente mis expectativas . Que se venga lo MEJOR 🦋💣 Gracias a todo el combo que me acompaña… por seguir mis locuras aunque vayan en contra del tiempo. Los quiero mucho 🌺".

Su posteo se viralizó y sus fans están a la espera de que la pareja de la noticia de que ya tienen a Kai o Arena en sus brazos.