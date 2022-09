¡Sin tapujo! Alejandra Borrero contó cómo fue su experiencia al revelar que era lesbiana

Alejandra Borrero, ha demostrado ser fiel a su carrera actoral, a la lucha contra la violencia hacia la mujer y el gran esfuerzo por su escuela de artes escénicas y musicales ‘Casa Ensamble’, pero sobre todo ha dejado en alto su carácter al revelar su homosexualidad.

La actriz de 60 años, confesó que pasó por un momento bastante difícil luego de que declaró que era lesbiana; su familia y amigos la comprendieron por completo y no fue señalada, pero ella misma tenía prejuicios sobre el tema.

“La respuesta más dolorosa fue la propia, darme cuenta de que yo tenía los mismos prejuicios contra la homosexualidad, como todos nosotros, así nos habían criado. Yo misma me segregué, yo misma me flagelé, yo misma me sentí menos que los demás”, manifestó en una entrevista para 'Se dice de mí'.

Además, la actriz también contó que para salir del closet necesitó ayuda, ya que tenía miedo de enfrentar la realidad sola. La presentadora estadounidense Ellen DeGeneries, fue quien la motivó.

“Cuando yo vi ese capítulo y después de ver la presión que tenía de los periodistas, dije: Voy a hacer lo mismo, voy a poner mi verdad de frente porque yo soy una mujer que le gusta ser sincera, odio la mentira. Me estaba sintiendo angustiada, preocupada y decidí decir también mi verdad”, dijo Alejandra Borrero.

Aunque luego de sincerarse por completo, Alejandra Borrero sintió bastante depresión, manifestó que quería morir y que no le encontraba sentido a su vida; los malos momentos fueron pasando y con gran esfuerzo comenzó a sentirse plena.

Cuando por fin sintió que su felicidad era completa y que era merecedora de ella, la alegría se opacó por completo cuando el COVID-19 le arrebató a Elizabeth Bateman, quien era su pareja.

Tras un año de la muerte de su novia, la actriz no se ha dado por vencida, pues ha seguido adelante con sus proyectos actorales, con su vida, pero aún mantiene el recuerdo de quién la hizo feliz al revelar su gusto por las mujeres. Hasta el momento se mantiene soltera.

