Tatiana Murillo asegura que Yina Calderón no es digna de pertenecer a la 'realeza de las Barbies'

Tatiana Murillo, la "verdadera" Barbie colombiana , opinó y rechazó de manera vehemente la polémica decisión de Yina Calderón al decir que quería convertirse en la famosa muñeca estadounidense, sin importar las cirugías que fueran necesarias.

Ante esto, la influenciadora se despachó en contra de la opita a través de historias en su Instagram en el que tiene más de 67 mil seguidores, advirtiendo que Calderón no es digna de representar a una Barbie debido a sus cuestionables escenas, como por ejemplo sus borracheras.

"Como ustedes saben anteriormente, me he referido a Yina Calderón con mucho respeto y cosa que no va a cambiar, pero todos sabemos que su vida es un show mediático... Para nadie es un secreto", aseveró Murillo.

De esta forma, la mujer continúo diciendo que "aquí lo que realmente es cuestionable es que quiera representar a la muñeca más influyente del mundo, cuando ha dejado claro en sus redes sociales y con sus actos que en realidad no es un ejemplo, y ella no quiere ser un ejemplo", comentó.

Por último, Murillo habló del legado y la responsabilidad que las Barbies deben transmitir a las niñas que las ven como una inspiración, dejándole claro a Yina que replantee su elección y que muestre respeto.

Publicidad

En cuanto a internautas, sus reacciones no se hicieron esperar, quienes se unieron al debate con opiniones al respecto: "Se juntan el hambre y las ganas de comer", ¿Tatiana con qué autoridad dice eso?", "Impulsando a niñas a que deben operarse hasta el alma. Terrible".