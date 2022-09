Triste video: se complicó el estado de salud de Andrés García; se encuentra hospitalizado

Andrés García desde hace dos meses sufrió una caída en la que se golpeó fuertemente la cabeza y su recuperación ha sido bastante lenta. Ahora se dio a conocer un video que fue publicado en el canal de YouTube del mexicano, donde él mismo actor manifestó que se volvió a caer.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”, con esas palabras el actor contó lo que le había sucedido y el motivo por el cual está de nuevo hospitalizado.

Tras estar en el hospital y varios estudios se dio a conocer que al artista padece de una grave enfermedad, debido a que mantuvo un buen tiempo bebiendo alcohol, ahora presenta cirrosis, condición que no tiene cura y puede traer graves consecuencias.

Según se dio a conocer Margarita Portillo, esposa de Andrés García, la salud del actor ha ido empeorando, pues ella contó que el pasado 15 de septiembre el actor debió ser hospitalizado una vez más, ya que se había caído de nuevo, y está padeciendo de cirrosis hepática.

“El objetivo de este video es para darle un poco de contexto al programa de hoy. Quiero informales que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró” dijo Margarita en un video que publico en YouTube.

Debido a la delicada condición en la que se encuentra Andrés García, en el video se logra observar al actor en una cama donde evidentemente se nota su deteriorado estado físico y lo mal que se encuentra.

“También, debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal, que antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso el doctor Jorge Arturo Canto Martínez, que es su médico tratante principal le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia”, agregó la esposa del artista.

Además, Andrés García también habló sobre su condición : “Pues aquí estamos de nuevo en el hospital, no sé ya cuántas veces nos vamos a quedar, este mes llevo como tres. Vamos a ver cómo salimos de esta”.

