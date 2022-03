Un derroche de amor: así es el mensaje que Shakira le dedicó a Piqué

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus casi 71,7 millones de seguidores, luego de que hiciera una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, la cual iba dedicada a su gran amor, el futbolista Gerard Piqué.

Vale la pena resaltar que la pareja que lleva más de una década juntos, es considerada una de las más estables del medio. Sin embargo, aunque publican cosas juntos, suelen ser un poco reservados a la hora de hacerse demostraciones de amor en público, razón por la cual todo el derroche de amor de la cantante a través de un extenso texto no sólo ha conmovido a todos sino que también los ha dejado boquiabiertos.

Publicidad

El motivo del mensaje era expresarle toda la admiración que la barranquillera siente por el jugador de futbol que completó 600 partidos jugados a lo largo de su carrera; es por eso que 'Shak' como algunos le dicen de cariño empezó escribiendo:

Publicidad

“¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”.

Y es que no cabe duda que Gerard Piqué es uno de los jugadores más destacados no sólo de su país, sino también del mundo, por lo que la cantante continuó llenándolo de halagos.

Publicidad

“Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas”. anotó la barranquillera quien tiene dos hijos con el español.

No obstante el mensaje no acaba ahí, para finalizar la artista agregó “¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”

Publicidad

Cabe destacar que dicha publicación traía adjunta una foto de Piqué usando el uniforme del Barcelona, en la cual se ve al jugador celebrando.