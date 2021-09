Video: Aída Victoria Merlano y Yina Calderón se retaron en reconocido restaurante

En la noche de este jueves, Aída Victoria Merlano y Yina Calderón , visitaron Rancho MX, el restaurante inaugurado hace poco por la pareja Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Las influenciadoras también estuvieron acompañadas por una amiga de Aída y el cantante de música popular, Alan Ramírez.

Tanto Aída Victoria como Yina, compartieron en sus redes sociales "la noche de despecho, de las despechadas". En esos instantes, decidieron retarse a ver quién de las dos terminaba borracha primero; la barranquillera bromeó en una historia que ahora sí le tocó vivir "la mala hora".

Las influenciadoras pasaron la noche probando todo tipo de cócteles con el fin de cumplir el objetivo, y aclararon que siempre terminan ebrias por culpa de terceros; además, Yina Calderón les hizo saber el precio a sus seguidores de lo que estaban tomando, por ejemplo una sangría de $42.000 mil, y una margarita de $38.000 mil, "Esa margarita sí está cara", agregó la huilense.

Por otro lado, Aída Merlano contó el motivo por el cual no asistió al restaurante inaugurado el pasado 11 de agosto por Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, al que se presentaron celebridades colombianas como Lina Tejeiro, Jhonny Rivera, Mr. Black, La Liendra, entre otros.

"Me preguntaron mucho que si no me invitaron a la inauguración de 'Rancho MX', sí me invitaron, pero Luisa me habló y yo no vi el mensaje sino hasta después que ya todo el mundo estaba borracho y vuelto nada. Por eso me lo perdí, pero aquí estoy", dijo la barranquillera en sus historias de Instagram.

Publicidad