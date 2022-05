VIDEO: Andrea Valdiri revela detalles del atentado a disparos que sufrió

El pasado viernes seis de mayo, la influencer Andrea Valdiri vivió uno de los momentos más aterradores de su vida cuando por poco es herida por una bala mientras transitaba por la vía San Onofre, Sucre.

La esposa de Felipe Saruma compartió en su momento un video en sus redes sociales , en el que mostró lo que sucedió y lo asustada que estaba. Uno de los proyectiles impactó contra la puerta del carro, traspasó un computador y rozó su pierna.

Después de algunos días, la mujer volvió a hablar en exclusiva del tema con La Kalle y La Red Caracol y contó más a detalle el momento del ataque.

Andrea Valdiri dijo: "Salen de una casa abandonada, recuerdo que la casa era de color marrón, nos salen tres tipos. Primero sale uno a la carretera con un arma y le apuntó a la primera camioneta y le hace cinco tiros y uno de los tiros impacta en la llanta trasera del lado derecho y él quedó sin llanta, pero él siguió y después venía yo...".

La influencer continuó contando: "Como ellos vieron que no pudieron parar a la primera camioneta, se dirigieron a mí los tres tipos y uno se coloco en la mitad de la calle con el arma y el tipo comienza a disparar y yo le digo a mi hermana "dale no pares, no importa llévatelo, no nos van a coger pilas no pares, fuerzas"...".

"El tipo como que ve que mi hermana no va a parar, el tipo se hace a un lado, el tipo me señala y me dispara. Cuando él me dispara yo me recojo como un bebé...".

La reacción de Andrea Valdiri y de su hermana les salvó la vida y hoy día pueden contar la historia.

Recordemos que actualmente y según confirman algunos habitantes, en la zona por donde se desplazaba la barranquillera hay paro armado, así como en otros departamentos del país.

Al menos 100 vehículos, entre camiones, autobuses y motocicletas, han resultado afectados por el "paro armado" ordenado el jueves por el Clan del Golfo en represalia por la extradición a EE.UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'.

Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia y Atlántico, son los departamentos más afectados por las acciones del principal grupo criminal del país.