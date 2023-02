VIDEO: Carolina Soto y su esposo fueron captados en romántico momento

Muchos artistas y personajes de la farándula asistieron este año al Carnaval de Barranquilla , una de las carrozas que se llevó toda la atención fue la de Caracol Tv, en la que en la batalla de las flores Laura Acuña se robó el Show.

Previo a esto, hubo un concierto en el que los reguetoneros Zion y Lennox fueron los encargados de llenar de energía el ambiente. La presentadora Carolina Soto y su esposo Germán González no pudieron ocultar su gusto por estos temas, especialmente por el éxito musical 'Mi Tesoro'.

Cuando la canción sonó, Carolina y su esposo se pusieron a bailar muy pegaditos, viviendo un momento muy romántico que pocos pudieron ver, dejando claro el gran amor que se tienen al corear parte de la canción: “Y es que eres tú mi tesoro, cómo te adoro, cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro. Yo me robé tu corazón y no te lo pienso devolver, aunque yo he fallado y tú has fallado, no vivamos el ayer”.

Junto a ellos estaban otras figuras de la televisión colombiana como Carolina Cruz , Carlos Calero y Juan Diego Venegas, muchos de ellos compañeros de Soto en el programa 'Día a Día', con los que disfrutaron hasta no poder de los artistas y eventos de la noche.

Así mismo se les pudo ver en varios momentos muy enamorados, mostrando que González es muy atento con la presentadora, tratándola todo el tiempo de manera muy especial, como a una reina, dejando en evidencia con su caballerosidad el amor que tiene por la caleña.

Muchos famosos hicieron parte de esta edición del carnaval, como por ejemplo Linda Palma a la que se le vio disfrutando de la música y bailando junto a actores y actrices de dicho canal. De igual forma, Laura Acuña y Mabel Cartagena se llevaron todas las miradas al bailar a ritmo de champeta.

