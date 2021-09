Video: Claudia Bahamón fue violentada por ladrones motorizados en reconocido sector de Bogotá

La presentadora de televisión y modelo, Claudia Bahamón , dio a conocer que fue víctima de la ola de inseguridad que afronta Bogotá el pasado martes 14 de septiembre en la calle 85 con 11, norte de la ciudad.

Según el testimonio ofrecido por Claudia, ella se encontraba cerca a la cebra de la calle esperando el cambio de semáforo para cruzar; en ese momento, dos hombres con la velocidad de la moto, intentaron despojarla de su bolso.

Por infortunio, la presentadora llevaba "su cartera terciada a su cuerpo", motivo por el cual terminó siendo arrastrada en medio de los carros y el trancón. Claudia confiesa que hasta ahora pudo contar aquel momento de angustia que vivió debido al estado de shock en el que se encontraba.

"El señor no sabía que yo tenía la cartera pegada a mi cuerpo y me arrastró entre el tremendo trancón de la 11 y cuando la gente se dio cuenta y el señor empezó a gritar, la moto frenó en seco y me tumbó. Luego me agarró el brazo y me robó el celular", explicó la modelo en su clip.

Como consecuencia, Claudia Bahamón resultó con moretones en varias partes de su cuerpo y también agregó que, en medio de su atraco, otros motorizados también acecharon la zona y despojaron de sus pertenencias a varios transeúntes.

Publicidad