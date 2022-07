VIDEO: Darío Gómez, pasadito de tragos, entregó su legado a Yeison Jiménez y las nuevas generaciones

A través de sus redes sociales, el cantante de música popular Yeison Jiménez compartió con sus seguidores el último encuentro que tuvo con el fallecido artista Darío Gómez; habría encomendado su legado a la nueva generación.

Según reveló Yeison Jiménez para La Kalle, este encuentro habría ocurrido hace cuatro meses, durante un evento en el que tuvieron la oportunidad de compartir tarima en Medellín.

"Me abrazó y me dijo 'ustedes son los que deben continuar con mi legado porque tu Yeison eres muy bueno, eres un gran cantante'", reveló en medio del homenaje al artista.

"No estaba preparado, ni me gusta la idea de pensar que no lo voy a volver a ver cantar", puntualizó.

De aquel último encuentro, tiempo atrás, quedó un video que en las últimas horas el artista compartió a través de sus redes sociales y pronto se hizo viral, pues aunque 'El rey del despecho' tenía uno 'traguitos en la cabeza', destacó el talento artista.

“Te amo culicagado, te adoro. Ustedes son mi trayectoria, usted es mi legado, nunca se le olvide”, le dijo refiriéndose a él y a los demás cantantes jóvenes del género popular.

Tras la publicación del video, en diferentes páginas de seguidores de Yeison Jiménez, usuarios en redes no tardaron en felicitar al artista de 31 años, que, precisamente, cumplió años el día de la muerte de Gómez.

"Palabras de un genio", "Que lindo mi rey él siempre con su humildad", "Qué bonito legado, gran persona", "Siempre vivirá en nuestros corazones. Muy bonitos recuerdos con su música", "el papá de los pollitos", son algunos de los comentarios en redes sociales.