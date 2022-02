VIDEO: Karol G revoluciona las redes con homenaje a RBD

Han pasado 10 diez años desde que RBD, uno de los fenómenos juveniles más exitosos de la historia musical latinoamericana, compartió con todos los seguidores la noticia de que se separarían.

Hace una década a muchos seguidores de RBD se les rompió el corazón y no les quedó más remedio que aferrarse a sus canciones que hoy siguen más vigentes que nunca.

Publicidad

Lo sorprende de esto, es que dentro de esos fans que aún cantan sus canciones a grito herido se encuentra la exitosísima cantante paisa Karol G, quien se hizo viral en las redes sociales luego de que compartiera en sus historias un video en el que se le ve cantando "Un poco de tu amor" mientras va en un carro junto a su amigo Daiky Gamboa.

Al parecer la 'Bichota' es tan fanática de la agrupación mexicana, que le pidió a todos sus seguidores que si ellos también los admiraban, le demostraran cuánto, dirigiéndose a su última foto y comentando "RBD X 100PRE".

Publicidad

Actualmente, la foto cuenta con alrededor de 87.000 comentarios.

Y es que a dicha publicación no reaccionaron sólo los seguidores de Karol G, sino también algunos integrantes de RBD.

Publicidad

Dulce María por ejemplo, comentó la foto con la palabra "Bichota"; mientras que Christopher Uckermann junto a Anahí, quien en la novela 'Rebelde' interpretaba a la recordada 'Mia Colucci', repostearon el video en sus perfiles de Instagram.

Dicho video deja dos cosas en evidencia: la primera es que no importa cuantos años pasen, el legado musical de RBD sigue latente; y por otro lado, no cabe duda que Karol G es una mujer tan talentosa que podría cantar muy bien cualquier otro género que no sea el reguetón.