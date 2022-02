VIDEO: ¿Karol G se tapó el tatuaje de Anuel AA?

La novela de la relación entre Anuel AA y Karol G continúa dando de que hablar en las redes sociales , debido a algunas publicaciones que se han viralizado.

En esta oportunidad la cantante colombiana mostró en su Instagram cómo se tapa los tatuajes que tiene en sus brazos y manos y muchas personas en internet comenzaron a decir que se los borra por el mismo motivo que su ex novio Anuel AA se borró el que tenía en la espalda con la cara de ella.

Publicidad

Recordemos que hace algunos días se viralizó un video del cantante puertorriqueño en un estudio de tatuajes borrándose la marca que tenía en su espalda con la cara de Karol G y él, dándose un beso.

Publicidad



En el video que fue rescatado por la cuenta de rechismes informan que la artista se tapa sus tatuajes debido a la próxima serie que va a grabar y no porque se esté quitando el tatuaje de su exnovio.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar y los fans de la paisa hablaron al respecto: "Por favorrrrrrr es por la serie🤦", "Es obvio… por eso los amo jajaja ya el resto de páginas que sí se borró el tatuaje el", "Pero no ella no era la que decía que su cuerpo era como un libro y que los tatuajes escribían su historia y que por lo tanto no se arrepentía de tenerlos??", "para los que dicen que se los borro, vayan a que les hagan exámenes en esos ojos 🙄 a metros se nota que es maquillaje y en la descripción lo dice", y muchos más.