VIDEO: mujer asegura que fue abusada por Maradona cuando tenía 17 años

Mavys Álvarez, una mujer cubana, reveló después de 20 años que el exfutbolista Diego Maradona abusó de ella cuando tenía 17 años de edad. A pesar de su nuevo testimonio, meses atrás contó que su relación fue consentida.

Entre lágrimas la cubana explicó para Infobae que la relación con el argentino empezó cuando tenía 16 años, sin embargo, al cumplir los 17, él abusó de ella mientras su madre golpeaba con insistencia la puerta.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, aseguró a Infobae.

Según contó, se conocieron cuando Diego Maradona estaba en Cuba tratando su adicción a la cocaína, aunque la seguía consumiendo.

Además, la mujer denunció a 5 personas cercanas al argentino por trata de personas, pues según ella, siempre la mantuvieron secuestrada.

“Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad, sino para no moverme”, explicó.

La cubana que ahora tiene 36 años agregó que fue obligada a consumir cocaína y que recibió golpizas de Diego Maradona.

A continuación la entrevista de Infobae: