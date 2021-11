Casa de Diego Maradona será subastada con todo y pertenencias

A casi un año de la muerte de Diego Armando Maradona se dio a conocer que el próximo 19 de diciembre se van a rematar algunas propiedades de 'El Diez', como por ejemplo, su gran casa que está ubicada en Villa Devoto, un lugar donde pasó los mejores años de su vida y que en su momento se la había regalado a sus padres cuando se fue a jugar a nivel internacional.

La subasta se va a realizar vía internet a las 11hs y la entrada tendrá un valor de 600 pesos argentinos, o si te encuentras en el exterior deberás pagar 10 dólares. El encargado del remate será Adrián Mercado, quien ofrecerá algunos vienes incluidos vehículos y propiedades.

Lo que más ha llamado la atención de los posibles compradores son los autos BMW, una propiedad en Mar del Plata, La casa de Villa Devoto, un contenedor que viene de Dubái donde hay trofeos, ropa, pelotas, instrumentos musicales, relojes, botinas, camisetas, pantuflas, diplomas y también una carta que le envió a Fidel Castro.

Antena 3 logró ingresar a la vivienda y junto con el rematador informaron que la base de la gran casa está pautada en 900 mil dólares. La subasta del inmueble que está ubicado a 10 cuadras de la playa en Mar del Plata comenzará con los 65 mi dólares. Uno de los BMW que tiene la firma del jugador en el parabrisas tendrá un valor inicial de 165 mil dólares.

Publicidad

Uno de los herederos de Diego dijo sobre la subasta: "Acordamos con todas las partes involucradas que no será nada que tenga valor sentimental. Por ejemplo, las camisetas que ingresarán son aquellas que Diego no usó o que le daba la marca deportiva que lo vestía. Quedamos entre todos que las camisetas firmadas o los premios no se rematarán".