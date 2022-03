VIDEO: Shaira se 'salió de los chiros' con policía que le llamó la atención por andar mal parqueada

Shaira Selena Peláez, más conocida como Shaira, compartió a través de sus redes sociales un 'encontrón' que tuvo con un policía de tránsito y un hombre que se acercó al lugar tras darse cuenta de la discusión.

La cantante mostró a través de un video, el 'acalorado' momento, según ella, estaba cerca al centro comercial Parque La Colina cuando fue interceptada por el uniformado, aparentemente, para imponerle un comparendo por estar parqueada en un lugar prohibido.

“Estaba parqueada en frente del centro comercial Colina, se supone que en esta calle hay carros que se parquean de vez en cuando”, dijo.

Y agregó: “Puse las estacionarias, mi mamá fue a comprar unas cosas, se demoró solo 15 minutos, llega el policía acá a la esquina del carro a acosarme, que me corriera, que me corriera. Le dije: ‘Espéreme un momento que ya viene mi mamá’”, comentó.

Sin embargo, y según su relato, lo que molestó fue que el policía la amenazó con "boletearla" por ser una figura pública, situación que la hizo 'salir de los chiros'.

“Si tantas ganas tenía de boletearme por subir el video y que la gente dijera que Shaira estaba violando la ley, no. No estaba violando absolutamente nada y ahí tengo las pruebas de cómo el policía me estaba acosando a mí y que me iba a publicar el video porque yo soy figura pública”, añadió.

La cantante además aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores e invitarlos a grabar si se encuentran en la misma situación.

“Qué bueno es grabar. Creen que porque tiene un uniforme verde tienen el derecho de violarle los derechos a uno. No, se equivocaron conmigo, se equivocaron de persona”, puntualizó.