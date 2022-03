Video: Tremenda caída de exreina del Carnaval de Barranquilla; internautas dicen que es el karma

Tremenda caida la que se pegó la ex reina del caranaval de Barranquilla y ahora influencer, Marcela Garcia quien en el pasado protagoniz´ó un altercado con la controversial Andrea Valdiri, quien al parecer la dejaron vestida y alborotada en ese entonces, para la participación en el carnaval ya que supuestamente'opacaría' a Marcela con su presencia.

Es por eso quizá que cuando se dio a conocer el video en el que quedó registrado el resbalón que tuvo la exreina, mientras caminaba con un llamativo vestido de el reconocido diseñador Alfredo Barraza, en el desfile de la guacherna, muchos internautas reaccionaron comentando que quizá se trataba de "el karma" tocando a su puerta.

"El karma la alcanzó rapidito, menos es más y ella no entendió hasta el día de hoy que su reinado ya se terminó" fue uno de los comentarios destacados.

No obstante, si de tropiezos se trata, Marcela es una experta en superarlos. Pues ella supo levantarse y salir con valentía de la pesadilla que trae consigo sufrir de bulimia. Es por eso que después de su caída en el desfile, la creadora de contenido acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores un extenso y emotivo mensaje.

"Pasé 10 años de mi vida amarrada a un inodoro por no poder ser suficiente para nadie. Por no poder ser suficiente para mí. Y en ese camino, me acabé los dientes, el pelo, mi esófago, mis intestinos, y casi hasta mi vida. Las palabras no me alcanzan, ni tampoco quiero usarlas, para decirles cuánto dolor hubo en esta casa. Me sané, y finalmente logré lo que creía imposible: me liberé y pude VOLAR. Anoche volví a escribir sobre mi historia empañada, una completamente nueva. Y en esa historia, hay un solo protagonista: ‘MI GENTE LINDA’. Gracias por haberme ayudado a levantarme de ese piso sin saberlo, y gracias porque anoche pude sentir que esto entre ustedes y yo, es mucho más grande que cualquier cosa." escribió la exreina en su publicación de Instagram.