VIDEO: Tuti Vargas confesó que hace poco padeció de depresión

Daniela Vargas más conocida en el mundo de las redes y el espectáculo como ' Tuti Vargas ', se hizo famosa hace algunos años cuando sostenía una relación amorosa con el cantante de música pop Sebastián Yepes, pero sobre todo por ser creadora de contenido en redes.

Desde entonces, ella se ha convertido un referente de mujer bonita, exitosa con una vida casi perfecta; sin embargo, la influencer sorprendió a todos al contar que padeció de depresión.

A través de un video de 17 minutos en Instagram , la creadora de contenido se sinceró y contó como esté mal del cual todos, por lo menos alguna vez, hemos padecido, empezó a entrar silenciosamente a su vida. Todo comenzó en pandemia, cuando obligadamente tuvo que hacer un 'stop' en su agitada vida y tuvo la oportunidad de empezar a reevaluar algunos aspectos.

Durante ese tiempo, algo la estaba paralizando y no era precisamente el confinamiento. Tuti tuvo temporadas en las que no comía bien por ende perdió mucho peso, dejó de realizar actividad física, y además se la pasaba durmiendo pues no sentía motivación para hacer las cosas. Sin embargo, nunca pensó que se tratara de depresión.

Tuti resaltó e hizo especial énfasis que la depresión es silenciosa y sabe esconderse muy bien, pues ninguno de sus seguidores ni medio lo sospechó pues en todas sus publicaciones ella trataba de mostrarle al mundo que en su vida todo marchaba bien y que era muy feliz. Es por esto que hace un llamado especial a que no traguemos entero y creamos todo lo que nos venden en redes.

Fue su viaje a Nueva York el detonante para que ella se diera cuenta que necesitaba ayuda de un profesional, luego de una conversación que tuvo con su actual pareja, quien la cuestionó acerca de su comportamiento y estado emocional.

Tuti reveló que trabajar en redes puede ser algo encantador, pero también muy frustrante pues durante su proceso se ha dado cuenta que a veces es tratada solo como un número, en donde poco importa si se siente bien o mal, mientras muestre resultados. Lo cual la hizo entender que aunque entiende como funciona el negocio, no quería eso para su vida, así que empezó a replantear muchas cosas.

Por lo tanto, como parte de su terapia, y como adulta responsable que se hace cargo de sus emociones, y del impacto que tiene en la vida de quienes la siguen, ella decidió compartir su verdad y mostrarse vulnerable aceptando que alguien como ella también necesita ayuda, pues ni la vida, ni las relaciones amorosas que se muestran en redes sociales son perfectas.