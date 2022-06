VIDEO: Yina Calderón habla sobre su apasionado beso con otra mujer

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que se puede ver a Yina Calderón darse un apasionado beso con otra mujer. La Dj no había hablado al respecto, sin embargo, decidió aclarar el tema, ya que muchos internautas comenzaron a dudar de su orientación sexual.

En la filmación se observa que la empresaria de fajas no se había dado cuenta que una cámara la estaba filmando. En ese momento llega otra mujer que la toma por detrás y se dan un tremendo beso.

Por medio de un video en sus redes sociales, Yina dijo: "No es absolutamente nada mío, que no sea ser mi amiga. A mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimiento, berraquera, pero yo no siento nada sexual por las mujeres. No me gustan las mujeres me gustan los niños".

La Dj dijo que le dio el beso, ya que sus amigos que estaban allí le comenzaron a gritar que se besaran, algo que a ella no le pareció malo.

"Yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y no por eso me gustan las mujeres. Si yo fuera gay se los diría porque es que uno no se enamora de un sexo, de un ser humano", siguió aclarando Yina Calderón.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Famososhastalaz y allí varios internautas han opinado al respecto: "Grabame como que no me doy cuenta, y después salgo a dar explicaciones que a la gente no le importa 🤡🎪", "A mi no me gustan las mujeres y estoy muy clara en eso, y jamas le daría o me dejaría dar un beso de una mujer, sencillo te gustan los 2 géneros", "Jajajajaja a quien le importa ? Sale aclarar chismes rebuscados que solo le interesan a ella. Jajajaja", y muchos más.