VIDEO: Yina Calderón se lavó los dientes con crema dental para animales

Yina Calderón es una de las mujeres más polémicas que hay en las redes sociales debido al contenido que publica a diario.

Recientemente la empresaria estuvo de nuevo en la boca de muchas personas, debido a una experiencia que reveló en su Instagram en la que cuenta que por cuatro días seguidos se lavó sus dientes con una crema para perros.

La influencer se dejó ver en el video con una toalla en su cabeza y otra cubriendo su cuerpo.

Allí, saliendo de la ducha, ella se percató del error y decidió grabarlo en sus redes para compartirlo con sus seguidores.

Según lo que contó Yina Calderón, un día se le acabó la crema para cepillarse los dientes y metió la mano en un cajón que tiene en el baño y agarro la primera crema que encontró, durante 4 días ella si pensaba que la crema sabía algo raro, cuando optó por mirar el empaque y se trataba de ese producto para uso animal.

"Me parecía extraño el cepillo, la crema no tiene sabor y me dio por detallarla y llevo cuatro días cepillándome con crema dental para perros, gatos y equino", dijo la exprotagonista.

Los comentarios de las personas no se hicieron esperar quienes bromearon con el mal rato que pasó Yina Calderón.

"Cómo mantiene toda soplada", "Apenas pa ella ajjaaja😂", "Obvio si mantiene embalada, como se va dar cuenta.", "Como sea da de que hablar", "Yo solo me pregunto cómo hizo para cepillarse con ese cepillo🤔", "Pero así de borracha estaría para no darse cuenta mucha……..😂😂😂😂", son algunos de los mensajes que llegaron en la publicación.