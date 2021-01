¿Y los colores? Yina Calderón cambió su revolucionario look por un estilo más común

Cada vez que Yina Calderón se pintaba el cabello muchos comenzaban a criticarla, pues los revolucionarios estilos que se realizaba no eran del gusto para algunos.

En esta ocasión Yina quiso volver al pasado y se pintó el pelo de negro. Esta transformación asombró a muchos y fascinó a otros.

No cabe duda que la empresaria está muy activa en redes sociales compartiendo momentos de su vida personal e independiente.

Para esta ocasión, Calderón tomó la decisión de adaptarse a un look más común y sus más de 2.9 millones de seguidores no lo pueden creer.

No es la primera vez que una de sus publicaciones se viraliza, pues hace un par de meses sacó a la luz su primera canción y recientemente aseguró que volvería al quirófano debido a un problema con los biopolímeros.

“Solo quería contarles que cambié de tono, esto no es negro, es en realidad castaño, quería cambiar al color con el que yo empecé toda esta vuelta. Merecía mi cabello descansar un poquito de la tanta decoloración que venía sufriendo, por eso me lo cambié a oscuro, vamos a ver cuánto me dura”, contó la joven mujer.