“Ya lo sabíamos hace meses”: Hermanas de Legarda CONFIRMAN relación de Luisa y Pipe B.

Con el fin de ponerle fin a los rumores, Daniela y María, hermanas de Legarda, hicieron una transmisión en vivo.

En dicho video, las influenciadoras aclararon por qué dejaron de seguir a Luisa Fernanda W y, además, confirmaron el noviazgo entre su excuñada y Pipe Bueno.

“Hay cosas que ustedes no ven, obvio nosotras ya sabíamos lo de Pipe hace meses, pero no lo publicamos porque no era nuestra historia”, dijo Daniela.

Así mismo, las hermanas Legarda se cuestionan el hecho de que Luisa niegue el noviazgo con el cantante caleño.

“Ella no tiene que esperar toda su vida, ya pasó lo de mi hermano, pero lo único que nosotras pedimos siempre es ser honesto, no decir una cosa y hacer otra. Por eso Dani y yo sentíamos honesto seguirla a ella”, agregó María.

Finalmente, las jóvenes aseguraron no tener nada en contra de la youtuber.

“Nosotras no le deseamos nada malo, esperamos que todo salga bien con su vida. Estamos cansadas de todo lo que recibimos como si le hubiéramos hecho algo malo”, mencionó María.

“Nosotras nunca abandonamos a Luisa, nosotras la tratamos de ayudar y la defendimos en nuestra familia cuando empezaron los rumores de Pipe, porque creímos en ella”, concluyeron.

