Yailin hace el reto de Anitta pero internautas se fijan en sus prótesis: "Tienen vida propia"

Desde que se conoció que el puertorriqueño Anuel AA había terminado con Karol G y que había comenzado meses después una relación con Yailin , ambos han estado en la mira de miles de internautas en cada paso que dan.

Yailin es una de las mujeres más activas que hay en las redes sociales y suele compartir su día a día con sus millones de fans y algunos aspectos de su vida amorosa con Anuel.

Hace poco, la artista compartió en su cuenta personal de Instagram un video que cautivó la miradas de muchas personas, al realizar el challenge de Anitta , que consiste en acostarse boca abajo y menear las caderas al ritmo de la canción 'Envolver'.

El video fue rescatado por la cuenta Másrechismes y allí se ve a la joven usando un top blanco muy corto y un short azul muy ajustado. De un momento a otro, Yailin se tira al piso y comienza a menear sus pompis de un lado para el otro, movimientos que algunos llamaron de exagerados.

Esta filmación ha dado mucho de que hablar y algunos internautas han opinado sobre las prótesis que tiene la joven en su cola. Algunos comentarios en el posteo son: "😮como exagerados los implantes de glúteo, tienen vida propia.", "😂 casi me da con una prótesis", "Se sale una bola d esas y se me daña el celular.", "Se ve excelente, apuesto que todas las que La critican no tienen el cuerpo así ni se pueden mover así, dejen la envidia y dejen a los demás ser feliz", y muchos más.