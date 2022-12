Yeison Jiménez le adelantó la Navidad a su mamá; le dio tremendo regalo

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante de música popular Yeison Jiménez mostró cómo le adelantó la Navidad a su mamá, a quien le dio un lujoso regalo y le adelantó el traído del niño Dios.

El regalo que le entregó el artista oriundo de Caldas a su madre, Luz Galeano, fue un carro nuevo. El artista, aunque ya se habría comprometido desde antes a darle el regalo, no le había contado cuándo ni cómo se lo daría.

Publicidad

“¿Usted cómo se imagina su carro?”, se escucha en el video que le pregunta el artista a su madre. “¿Una chimba o no? Mire pues”, prosigue el cantante, instantes antes de que aparezca en el video una Toyota Fortuner de color negro.

Al verlo, la madre del artista inmediatamente se emocionó, mientras su hijo, aun grabando, le deseaba un feliz Navidad. “Disfrútala mucho mi vieja es de parte mía y de mis seguidores”, es la frase con la que Yeison Jiménez compartió el video en su Instagram.

De acuerdo con la página web oficial de la marca del auto, esta referencia tiene un costo mínimo de 211 millones de pesos en su modelo 2022.

Usuarios y fanáticos del artista aprovecharon para felicitarlo y demostrarle su admiración.

Publicidad

"Al buen hijo Dios lo bendice", "Que bella. Que lindo que le hayas cumplido el sueño", "se puso muy interesante doña Luz", "que buen hijo ella no se ve tan convencida pero lo recibió", "Yo no entiendo la gente cuando le regalan algo por que no brincan y abrazan...a mi me dan un dulce y me pongo como loca", son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 70 mil reacciones.

Publicidad

Te puede interesar: Cómo hacer un estadio con comida