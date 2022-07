Yina Calderón abre su corazón y revela los momentos más difíciles que ha vivido en toda su vida

A Yina Calderón le gusta ser bastante activa en sus redes sociales ya sean personales o empresariales, por ese motivo siempre que puede comparte contenidos divertidos y aprovecha para interactuar un poco con sus millones de seguidores.

Hace poco la empresaria de fajas de yeso contó por medio de su cuenta personal de Instagram cuáles han sido los momentos más complicados y difíciles que ha vivido en toda su vida.

La joven comenzó diciendo que varios de sus fans le han preguntado por la depresión, por ese motivo comenzó a contar: "Yo no soy una mujer que me deprima porque yo pienso que en la vida uno tiene que aprender a ser verraco y pararse y decirse, bueno voy a hacerle, pero si me he sentido mal y depresiva tres veces en la vida".

Luego, Yina Calderón abrió su corazón y reveló esas situaciones: "La primera, cuando me expulsaron de protagonistas, yo dije parce perdí la oportunidad de comprarle una casa a mis papás. La segunda, cuando Franklin Ramos dijo que yo era la peor vestida de TV y Novelas y él no sabe lo que yo me patonié buscando un vestido, yo decía, no es justo y tres, ahorita que este muchacho me dejó tirada en el monte, esas han sido las tres veces más que yo dije parce duro, sé que a todos nos pasa, todos tenemos momentos difíciles".

Respecto al último tema, recordemos que hace poco Yina contó que un joven con el que estaba saliendo la maltrató y ella pensó que la iba a matar.

En la filmación se puede ver a la empresaria de keratinas llorando desconsoladamente en lo que parece ser un potrero junto a un amigo y sin dudarlo decide grabar lo que estaba sucediendo.

En un principio la joven dijo: "Hola, estoy por acá tirada, yo tenía un chico que me gustaba y nos agarramos horrible en una discoteca hoy y el tipo se cree malo y me botó por acá en una vereda, necesito que me ayuden por favor, yo pensé que el tipo me iba a matar, yo sentí que Jacobo me iba a matar... Se llama Jacobo Posada. Perdóneme su mamá, perdóneme su papá, pero ese niño está loco".

Luego siguió expresando los momentos de terror que vivió, pero finalmente pudo salir de ese lugar sana y salva junto a algunos amigos.