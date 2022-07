Yina Calderón habla de su comportamiento: "El ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo"

Yina Calderón de nuevo vuelve a estar en los principales portales de noticias de farándula luego de viralizarse un video en el que contó lo que le sucedió con una niña en la ciudad de Medellín.

En un video se le escucha a Yina explicar que una pequeña se le acercó y le contó que se estaba portando mal, luego dijo: "Y yo decía, ¿yo le estoy inspirando a los niños mal comportamiento y que se porten mal? , yo no entiendo y quedé como impactada...".

La empresaria de fajas aprovechó para aclarar que ella no se siente responsable por las actitudes de los niños sino que es responsabilidad de los padres: "“La conclusión es que el ejemplo a los niños no se lo tengo que dar yo, se los tienen que dar los papás, la casa, ¿no?".

El video fue compartido por la cuenta de chismes en Instagram la_chismosa_news, y allí varios internautas han dado su opinión sobre este tema: "Se ve bien brasilera …… maluquiña 😂", "Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera eso es claro, pero cuando se exponen en redes también abren la puerta a que la gente opine y pues quiero decir que de verdad esas caras tatuadas parecen un baño publico", "Boleta de vieja", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que Yina Calderón reveló hace poco que gana dinero extra realizando contenidos para adultos, Por medio de un video la joven dijo: ""Princesas, princesos, necesito contarles algo. Que yo, tal vez, no lo había hecho público porque lo veía como: – No, la gente qué va a decir -. Pero pienso que este tipo de temas son totalmente normales, es muy común, ya es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma".

Así mismo, Yina Calderón dijo en su publicación que está buscando personas para que se una a su emprendimiento: "Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que trabaje con nosotros".